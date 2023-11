GF, Ciro contro Mughini per la nomination: l'attore non accetta la motivazione.

Dopo il momento nomination al GF, Ciro Petrone ha avuto un duro confronto con Giampiero Mughini. L’attore ha accettato il voto del giornalista, ma non condivide la motivazione.

GF: Ciro contro Mughini per la nomination

Sul finire dell’ultima diretta del GF, subito dopo il momento dedicato alle nomination, Ciro Petrone si è scagliato contro Giampiero Mughini. L’attore ha accettato il voto del giornalista, ma non la motivazione. L’ha nominato, infatti, perché non riesce a perdonarlo per averlo mandato al televoto la puntata precedente per la battuta ad Angelica Baraldi.

La motivazione della nomination di Mughini a Ciro

Mughini ha così motivato la nomination palese:

“Non so se si posa dire ma io, nelle precedenti votazioni dei preferiti, ho messo sempre al primo posto Ciro. Ora succede che mi ha nominato in ragione dell’espressione della battutaccia amicale ad Angelica. Quella roba lì è per me indimenticabile. Questo primo tradimento… Detto questo io mi vergogno di nominarlo”.

Lo sfogo di Ciro con Mughini

Dopo la nomination, Ciro si è avvicinato a Mughini per avere un confronto:

“Se io avessi interpretato quella parola per il valore che ha ti avrei preso a calci. Ti avrei preso male. Io lo sapevo che in fondo lo avevi detto in quel modo là… Mi dispiace che ti sei sentito tradito”.

Anche se il tono di Petrone non è stato assolutamente aggressivo, i fan del GF hanno sottolineato che la frase “ti avrei preso a calci” è stata del tutto esagerata e irrispettosa.