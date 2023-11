GF, Ciro Petrone vicino all'abbandono: "Non sto bene"

Ciro Petrone potrebbe presto abbandonare il GF. Parlando con Rosy Chin, l’attore ha confessato che non sta più bene all’interno del reality più spiato d’Italia, motivo per cui deve parlare con gli autori per capire cosa fare.

GF: Ciro Petrone vicino all’abbandono

Come fatto a Temptation Island, Ciro Petrone potrebbe abbandonare il GF prima del tempo. L’attore napoletano si è sfogato con Rosy Chin e ha ammesso che non si sente di portare avanti l’avventura nella Casa più spiata d’Italia. La chef cinese ha provato a farlo ragionare, ma lui è apparso piuttosto deciso.

Lo sfogo di Ciro Petrone con Rosy Chin

Rosy, per provare a convincere Ciro a restare al GF, gli ha proposto di chiedere agli autori di avere più attività da fare, in modo da essere maggiormente impegnato. Petrone, messo spalle al muro, ha confessato:

“No, non si tratta di essere impegnato. Si tratta del fatto che non sto bene. Capito? Mi sveglio la mattina che non sto bene, mi sveglio con il mal di testa e non dormo. Mo parlo con loro e vediamo le opzioni”.

GF: Ciro parla con gli autori dell’abbandono

Ciro ha candidamente ammesso che deve parlare con gli autori per capire le conseguenze del suo abbandono. Ha dichiarato:

“Devo capire un po’ di cose, sennò… Se mi fanno rimanere devo capire a che… È brutto anche per voi”.

A questo punto, la regia del GF ha censurato la scena.

“OPZIONI”

TIPO?

NO PERCHÉ SE QUESTO CREDE DI CHIEDERE AUMENTO DI CACHET SPACCO TUTTO.#grandefratello pic.twitter.com/PieaJ1yAxb — Lalla (@Lalla84455247) November 1, 2023

Se vuoi iscriverti al canale Whatsapp di Notizie.it clicca qui