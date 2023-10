GF: i concorrenti chiedono la squalifica di Beatrice

Quasi tutti i concorrenti del GF 2023 si sono nuovamente uniti contro Beatrice Luzzi. Il gruppo, piuttosto nutrito, è arrivato a chiedere la squalifica dell’attrice, sostenendo che abbia detto cose molto gravi senza microfono.

Dopo aver discusso per un giorno intero con Giuseppe Garibaldi, Beatrice Luzzi è finita nuovamente al centro delle polemiche della casa del GF. I concorrenti si sono uniti contro di lei e sono addirittura arrivati a chiedere la sua squalifica. Il branco sostiene che l’attrice abbia detto cose molto gravi senza microfono.

Letizia, Massimiliano, Rosy, Fiordaliso e Giselda si sono intrattenuti a chiacchierare di Beatrice. L’accusa che va per la maggiore è che l’attrice ha dato del ragazzo facile a Garibaldi. Letizia ha dichiarato:

“Ha detto una cosa grave mentre non aveva il microfono. Ha detto tipo ‘perché te ti dai a tutte e sei un ragazzo facile’. Giuro, me l’ha appena detto Anita. Tu immagina se fosse stato Giuseppe ad averlo detto a lei. Era fuori dalla casa del Grande Fratello squalificato. Un uomo qui avrebbe preso la squalifica. Però la donna può dire una cosa del genere ad un uomo? Ma che discorso è? Perché al contrario sarebbe stato più grave? Queste cose non si dicono. Sei un ragazzo facile in base a cosa? Lei intendeva proprio un ragazzo facile con le donne. Della serie che la prima che ti viene intorno tu ci vai. Anche Sami ha confermato che l’ha detto senza microfono. Se era un uomo comunque lo buttavano fuori”.