Sul finire dell’ultima puntata del GF, Alfonso Signorini si è reso conto che diversi concorrenti hanno violato il regolamento. Il conduttore ha perso la pazienza e li ha sgridati in diretta.

GF, concorrenti violano il regolamento: Signorini infuriato

L’ultima puntata del GF è stata particolarmente difficile per i concorrenti. L’eliminazione di Samira Lui, anche se al pubblico era abbastanza scontata vista l’ospitata già programmata, ha sconvolto quasi tutti. Non a caso, durante il momento delle nomination, alcuni hanno violato il regolamento. Alfonso Signorini non ha potuto fare a meno di intervenire.

Cosa hanno combinato i concorrenti del GF?

In Super Led per le nomination palesi, alcuni concorrenti non hanno aspettato il via del GF e hanno iniziato a sbirciare le carte. La prima a farlo è stata Grecia Colmenares, seguita da Giselda Torresan e Fiordaliso. Signorini, appena si è reso conto della violazione, ha tuonato:

“Ma scusa, scusate, chi vi ha detto di smanettare con le carte? Vi ho dato qualche licenza eh?”.

Fiordaliso si è subito scusata, mentre Giselda ha iniziato a ridere come al suo solito. Alfonso si è infuriato ancora di più: “E no, rido io Giselda. Non rido per niente“.

Signorini rimprovera i concorrenti del GF

Fiordaliso per salvare la finta ingenua Giselda ha ammesso che sono “scioccobasiti” per l’eliminazione di Samira. Signorini, che li aveva già sgridati in diretta per le sceneggiate legate all’uscita della Lui, ha tuonato: