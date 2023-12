Quest’anno, per la prima volta, il GF non va in onda di notte. Cosa fanno i concorrenti dopo le 2 di notte? E’ stato Mirko Brunetti a svelare cosa succede nella Casa appena le telecamere si spengono.

GF: cosa fanno i concorrenti dopo le 2 di notte?

Nel corso di una diretta social, Mirko Brunetti ha svelato cosa fanno i concorrenti del GF dopo le 2 di notte. Con l’ex fidanzato di Perla Vatiero anche Ciro Petrone e Angelica Baraldi, che hanno aggiunto qualche dettaglio. Cosa accade in Casa a telecamere spente? A quanto pare, “escono altre situazioni“.

GF, Mirko svela cosa succede la notte

Mirko Brunetti ha raccontato:

“Non è che tra noi parliamo solo di notte, però le cose cambiano. Dopo le 2 che spengono le luci è un’atmosfera molto più intima e quindi escono altre situazioni. Ci veniva molto più spontaneo rivelare le nostre cose e parlare sottovoce. Ci piaceva, era più intima come situazione. Era un momento più confidenziale rispetto al giorno”.

GF: dopo le 2 di notte ci sono gli inciuci

Ciro ha parlato di veri e propri “inciuci” tra i concorrenti del GF. Ha dichiarato:

“C’era più confidenza e intimità. Effettivamente veniva naturale anche confidarsi. Certo, non c’è la diretta con i canali, ma dalla regia vedono. Ok, sai che ti vedono, ma è come se tu in quei momenti dimenticassi le telecamere. Infatti oltre alle confessioni uscivano anche un sacco di cose divertenti. Inciuci, cose di questo tipo. Ci sentivamo un po’ più liberi di parlare, inciuciare e credo che sia anche normale”.

Angelica, come al solito, è stata più sintetica: “Sì era un momento più intimo e ci piaceva”.