Negli ultimi giorni, Paolo Masella e Letizia Petris sono sempre più vicini. Secondo i beninformati, gli autori del GF avrebbero una garanzia: i due stanno per andare “oltre il bacio“.

GF, Paolo e Letizia “oltre il bacio”: cosa è successo di notte?

Dopo aver ricevuto una deludente lettera da parte del fidanzato, Letizia Petris ha iniziato a vivere il GF in modo più spensierato. E’ per questo che si è avvicinata molto a Paolo Masella, infatuato da lei fin dai primissimi giorni di permanenza nel loft di Cinecittà. Il macellaio romano, però, è consapevole della sua situazione sentimentale, motivo per cui le ha chiesto di non farsi influenzare da quanto accade fuori e dentro dalla Casa. Il ragazzo ha invitato Letizia a trovare la serenità dentro di sé, prima di imbarcarsi in una nuova relazione. In tutto ciò, però, qualcuno sostiene che i due stiano per andare “oltre il bacio“.

GF: la confessione di Paolo su Letizia

Parlando con Alex Schwazer, Paolo ha dichiarato:

“Che la bacio? Può darsi, spero succeda. Io le ho detto che in questi giorni deve capire bene cosa vuole. Io non voglio che venga da me perché sono un rimpiazzo. Prende una decisione e poi viene da me, a me mi trova. Lei sa che mi piace tanto. La sua relazione è tossica e non va bene. Meglio che esce da sola piuttosto che stare in una storia di questa tipologia. Io le ho sconsigliato di tornare da lui. Non la fa sentire appagata, non le dà il giusto valore”.

Su Twitter, però, girano voci strane, che parlano di manovre degli autori.

GF: l’indiscrezione su Paolo e Letizia

La pagina Twitter Agent Beast ha dichiarato:

“Oltre il bacio ma il bacio non c’è ancora stato e praticamente saltano tutte le fasi di corteggiamento andando a finire sotto le coperte. Poi chiedi ma che significa oltre il bacio? “Letizia non se ne fa di problemi, ha già dato l’ok”. Ah bene”.