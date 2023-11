GF: dopo Perla anche Greta diventa concorrente

Dopo l’ingresso di Perla Vatiero al GF, rimandato a causa della sua positività al Covid, anche Greta Rossetti potrebbe diventare concorrente del reality. Non è un copione già visto?

Appena diventerà negativa al Covid-19, Perla Vatiero entrerà nella casa del GF come concorrente. Dopo di lei, potrebbe toccare lo stesso destino a Greta Rossetti. Quest’ultima, ospite di Casa Chi, ha ammesso che accetterebbe volentieri di vestire i panni di gieffina. Ha dichiarato:

Greta ha proseguito:

Per diventare concorrente del GF, la Rossetti è pronta a giocarsi anche la carta della gelosia. Attenzione però: non è gelosa di Perla, ma di Angelica. Quindi, la convivenza in casa non sarebbe complicata con la Variero, ma con la Baraldi.

Greta ha sottolineato che non teme in alcun modo la convivenza tra Mirko e Perla. Ha dichiarato:

“Non è una paura che ho, assolutamente. Non sono queste le paure che ho nella vita. Ad oggi non credo perché in questo mese mi ha dimostrato tanto. Lui è entrato lì che eravamo in forte crisi e io l’ho guardato tutti i giorni, mi ha dimostrato tanto. Dopo che ha parlato con Perla ovviamente ha fatto delle dichiarazioni anche su di me e l’ho ascoltato. Ad oggi non penso lui possa tornare indietro nella sua strada. Anche perché i motivi per la quale loro si sono lasciati non sono io, io sono venuta dopo e quei motivi sono evidenti e si sono visti nell’altro programma. Poi premessa: sono stata io la prima a farli riavvicinare perché quando sono usciti dal programma loro erano molto in lite e a me non piaceva molto questa cosa. E sono stata io la prima a consigliare a Mirko di riavvicinarsi e parlare. Perché era inutile quel rapporto che si era creato, era proprio brutto da vedere”.