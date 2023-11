GF, Enrica Bonaccorti contro Cesara Buonamici: "Non riesco a crederci"

Enrica Bonaccorti, ospite di Pomeriggio Cinque, si è scagliata contro Cesara Buonamici per quanto fatto nell’ultima puntata del GF. La conduttrice non ha apprezzato il comportamento dell’opinionista nei riguardi di Giuseppe Garibaldi.

Ospiti di Pomeriggio Cinque, Enrica Bonaccorti si è scagliata contro Cesara Buonamici per il GF. La prima non ha apprezzato l’atteggiamento che l’opinionista ha avuto nell’ultima puntata del reality. Nello specifico, non ha apprezzato l’immunità data a Giuseppe Garibaldi.

“Ti dà fastidio che Beatrice continua a dar retta a Giuseppe?“, ha chiesto Myrta Merlino ad Enrica. La Bonaccorti ha replicato:

“Molto, questo più di tutto. Perché veramente mi dispiace. Cesara ieri l’ha salvato, gli ha dato l’immunità. Non riesco a crederci perché siamo tutte vogliose che questo ‘uomo’ esca dalla casa”.

I fan del GF acclamano Enrica Bonaccorti

Enrica Bonaccorti non ha accettato l’immunità che Cesara Buonamici ha dato a Garibaldi. I fan del GF, neanche a dirlo, si sono schierati dalla sua parte. Sui social fioccano commenti che suonano così: “Enrica sei la voce di tutti, ti facciamo una statua“, oppure “Grandissima Enrica, Cesara non la capisco proprio. Fuori Giuseppe“, o ancora “Enrica opinionista“.