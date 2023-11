Dopo aver trascorso un paio di mesi al GF in modalità zen, Fiordaliso è venuta allo scoperto. La cantante si è scagliata contro diversi concorrenti, sparando a zero a destra e a manca.

GF: Fiordaliso a ruota libera contro diversi concorrenti

Fiordaliso, a distanza di due mesi dall’inizio del GF, ha finalmente tirato fuori gli attributi. Invece che scagliarsi solo contro Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares, la cantante ha parlato male di quasi tutti i concorrenti del reality. Da Letizia Petris ad Angelica Baraldi, passando per Mirko Brunetti: ne ha una per tutti. Il primo gieffino a finire nel suo mirino è stato Giuseppe Garibaldi:

“Se è uscita Valentina è perché l’altro ha giocato sporco per rimanere qui dentro. Sì ho detto anche questa cosa nella mia sfuriata in confessionale. Anche la storia che ha scritto la lettera per Beatrice. Non sarebbe mai voluto uscire e le ha provate tutte, per me è un po’ giocare sporco”.

GF: Fiordaliso è un fiume in piena

Dopo Garibaldi è stato il turno di Angelica Baraldi:

“Poi c’è quella, che parla in continuazione del suo Rick. E basta dai. Capisci? E mi pare Mark Caltagirone. E poi che fa qui dentro? Non lava nemmeno un piatto. Fa da mangiare? Per sé stessa e basta”.

In merito a Mirko Brunetti ha tuonato:

“Anche Mirko è venuto qui come il tentatore c’ha sempre Greta qua in testa. Ma vai a casa, ma stattene fuori, adesso è così sotto un palo ma stai a casa e risolvi i tuoi problemi. Se ne stesse a casa invece di stare qui dentro a pensare solo a Greta”.

dopo questo la vecchia si è meritata i miei voti #grandefratello pic.twitter.com/iBn9bUGSGI — soraya🪷 (@sixofcrovz) November 1, 2023

GF: Fiordaliso contro Letizia e Paolo

Fiordaliso ha lanciato una frecciatina anche a Massimiliano Varrese, ma il meglio di sé l’ha dato con Letizia Petris e Paolo Masella: