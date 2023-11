All’indomani dell’ultima diretta del GF, in Casa gli animi sono ancora scossi. Fiordaliso si è scagliata contro Rosy Chin, colei che fino a qualche giorno fa era una delle sue amiche più care.

GF: Fiordaliso contro Rosy Chin

Appena sveglie, Fiordaliso e Rosy Chin si sono incontrate nella cucina del GF e hanno dato vita ad una discussione feroce. La cantante, dopo due mesi di permanenza nella Casa in modalità zen, ha finalmente tolto il freno a mano e non tiene più per sé i suoi pensieri. I fan, ovviamente, l’hanno rivalutata e apprezzano questa sua inversione di marcia. “D’ora in avanti dico quello che voglio“, ha esordito Fiordaliso.

Lo scontro tra Fiordaliso e Rosy Chin

Fiordaliso ha proseguito:

“Sarò acida, sarò quello che vuoi… Non mi interessa. Non pretendo che voi ascoltiate, non pretendo che voi siate dalla mia parte. Non me ne frega niente. Io continuo con chi voglio. (…) Sei tu quella che ha paura di esporsi, non io. Fate di una cosa così la fate diventare una montagna, tutti e io non ne ho voglia. Quindi a me non interessa cosa pensate. Non mi devi dare ragione per forza. (…) Non è che adesso con i ragazzi non si può dire più niente perché si offendono”.

Rosy Chin ha provato a replicare: “Va bene zia, basta, chiusa là“.

GF: Fiordaliso è un fiume in piena

Infuriata come non mai, Fiordaliso non ha dato modo di replicare a Rosy Chin. La cantante ha proseguito:

“Stiamo scherzando? Non ascoltarmi, stammi lontana. Sono cattiva? Va bene. Sono una grinch? Va bene, non me ne frega niente”.

La nuova versione di Fiordaliso sta facendo impazzire i fan del GF.