Fiordaliso è esplosa. La cantante ha preso di mira quasi tutti i concorrenti del GF, tra cui Angelica Baraldi. La ragazza e il suo fidanzato sono stati paragonati a Pamela Prati e Mark Caltagirone.

GF: Fiordaliso paragona Angelica e Rick a Pamela Prati e Caltagirone

Ore difficili al GF per Fiordaliso. La cantante, dopo aver trascorso quasi due mesi ad essere amica di tutti, si è scagliata contro la maggior parte dei concorrenti. Tra i tanti ha parlato anche di Angelica Baraldi, paragonando la sua relazione con Rick a quella tra Pamela Prati e Mark Caltagirone.

Lo sfogo di Fiordaliso con Beatrice Luzzi

Sfogandosi con Beatrice Luzzi, Fiordaliso ha raccontato di essere stata chiamata in confessionale per il suo sclero. Qui ha ripetuto agli autori cosa pensa di tutti i concorrenti del GF, soffermandosi anche su “quella di Mark Caltagirone, perché ha rotto con il suo Mark, ha rotto“. Non solo, la zia Fiorda ha sottolineato che Angelica, oltre a cucinare per sé, non fa nient’altro, a suo dire non ha mai lavato neanche un piatto.

GF: Fiordaliso avvisa Angelica

Dopo aver paragonato Angelica e Rick a Pamela Prati e Mark Caltagirone, Fiordaliso ha deciso di vuotare il sacco con la diretta interessata. Parlando con la Baraldi, non ha svelato le parole esatte che sono uscite dalla sua bocca, ma l’ha avvisata che nella prossima diretta del GF vedrà un suo giudizio “divertente” su di lei.