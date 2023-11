GF, Fiordaliso sbugiarda Garibaldi: "Non è vero, fidati di me"

GF, Fiordaliso sbugiarda Garibaldi: "Non è vero, fidati di me"

Fiordaliso ha sbugiardato Giuseppe Garibaldi. Parlando con alcuni compagni del GF, la cantante ha smontato il piano diabolico che il bidello sta mettendo in atto per distruggere Beatrice Luzzi.

GF: Fiordaliso sbugiarda Giuseppe Garibaldi

Negli ultimi giorni, Giuseppe Garibaldi ha iniziato una vera e propria crociata contro Beatrice Luzzi. Il bidello calabrese, lo stesso che fino a qualche giorno fa diceva di amarla, sta provando a farle terra bruciata intorno, inventando bugie più o meno credibili. Mentre Vittorio Menozzi si è fatto infinocchiare, arrivando a perdere l’amicizia con l’attrice, Fiordaliso non si è fatta fregare e l’ha sbugiardato.

GF: la versione di Fiordaliso contro Garibaldi

Chiacchierando in giardino con Anita e Rosy Chin, Fiordaliso ha smentito le parole di Garibaldi. In sostanza, la Olivieri ha rivelato che Giuseppe le ha raccontato che Beatrice non fa altro che parlare male di lei e chiedere a tutti di votarla. La zia Fiorda, che è amica sia di Anita che della Luzzi, ha tuonato:

“Non è vero, mi credi? Mi credi Ani? Non è vero. Io sarei la prima persona a cui lo direbbe e ti posso dire che non è vero. Non mi ha mai detto ‘nomina Anita’. Non è così”.

GF: Rosy Chin d’accordo con Fiordaliso

Rosy Chin, che non è una grande amica di Beatrice, si è detta d’accordo con Fiordaliso. La Luzzi non nomina mai Anita se non in puntata. Garibaldi è stato sbugiardato per l’ennesima volta: la prossima puntata del GF si prospetta imperdibile.