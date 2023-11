Il fratello di Greta Rossetti, fidanzata di Mirko Brunetti del GF, ha lanciato una frecciatina ad Angelica Baraldi e al fidanzato Riccardo. A quanto pare, la frase di Ric su Temptation Island non è piaciuta.

GF, fratello di Greta: frecciatina ad Angelica e al fidanzato

Nell’ultima puntata del GF, il fidanzato di Angelica Baraldi è entrato in casa e ha fatto una specie di sermone. Parlando di Greta Rossetti, fidanzata di Mirko Brunetti che ha dato della “gatta morta” alla sua dolce metà, ha tuonato: “Io la morale non me la faccio fare da una tentatrice che ha fatto Temptation Island“. Questa frase ha fatto parecchio discutere, tanto che nelle ultime ore si è espresso anche Joseph, fratello di Greta.

Le parole di Joseph Rossetti

Via social, il fratello di Greta Rossetti si è scagliato contro Angelica e il fidanzato Riccardo. Joseph ha tuonato:

“Premettendo che a me del Grande Fratello e dei reality non me ne frega niente, però quando mi toccano mia sorella… male. Ho visto che il tipo di quella cessa… Angelica lì, che ci sta provando con il fidanzato di mia sorella, ha detto che lui non accetta critiche da una che ha fatto la tentatrice. Zio, ma la tua tipa ci sta provando con il fidanzato di quella che ha fatto la tentatrice, quindi… Di cosa parli? Tienila al guinzaglio, che è meglio“.

La replica di Greta Rossetti al fidanzato di Angelica

Prima dell’intervento del fratello, anche Greta ha commentato le parole del fidanzato di Angelica al GF. La Rossetti ha dichiarato: