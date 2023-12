Nel corso dell’ultima puntata del GF, Beatrice Luzzi è tornata in gioco dopo giorni di assenza. Durante un fuorionda, l’attrice ha fatto una confessione che è diventata virale in un lampo: alcune infermiere l’hanno riconosciuta e hanno sganciato una frecciatina a Rosanna Fratello.

GF: il fuorionda di Beatrice Luzzi è virale

Dopo essere uscita dalla Casa del GF per un problema di famiglia, Beatrice Luzzi è tornata in gioco. Nel corso dell’ultima diretta, l’attrice ha spiegato di essere stata costretta a lasciare il loft di Cinecittà perché suo padre si è sottoposto ad un delicato intervento al femore. Tutto è andato per il meglio ed è potuta tornare a vestire i panni di gieffina. Nel corso di un fuorionda, la Regina di Cuori ha raccontato di essere stata riconosciuta da alcune infermiere che hanno sganciato una frecciatina a Rosanna Fratello.

GF: le infermiere sganciano una frecciatina a Rosanna Fratello

Parlando con alcuni compagni del GF, Beatrice ha raccontato:

“E purtroppo sì, le infermiere sì, mi hanno riconosciuta. Anche se avevo la mascherina e tutto mi hanno riconosciuta”.

Davanti alla curiosità di alcuni concorrenti, la Luzzi ha aggiunto:

“Mi hanno detto sulla Fratello… ‘ma poi che ha fatto? Due canzonette…'”.

GF: il fuorionda di Beatrice è virale

Il fuorionda di Beatrice, neanche a dirlo, è diventato virale in un lampo. La Luzzi ha cercato di riferire in modo discreto quanto le hanno detto le infermiere, ma i fan sono sempre super attenti e non si sono lasciati scappare la frecciatina alla Fratello.