GF: Garibaldi confessa di aver giocato con Beatrice

Giuseppe Garibaldi ha gettato tutte le maschere e ha finalmente confessato di aver solo giocato con Beatrice Luzzi. Il concorrente del GF, che era uno dei preferiti, è stato rivalutato da tutti i fan del reality.

Chiacchierando con Ciro Petrone e Letizia Petris, Giuseppe Garibaldi ha vuotato il sacco: con Beatrice Luzzi ha solo giocato. Il bidello calabrese sta mostrando un altro lato di sé e c’è da dire che non piace per niente ai fan del reality più spiato d’Italia. Ovviamente, sostiene che anche l’attrice si sia avvicinata a lui per divertimento.

Garibaldi ha dichiarato:

“Mughini e Luzzi dicevano di lasciarmi solo. Non hanno capito che me li mangio. Mi può fot*ere come dialettica, come comportamento, ma a livello di umiltà e dignità no, se la sognano. Fino a ora ho fatto lo scemo con lei, mi sono divertito. Non ho giocato, abbiamo giocato. Più vado avanti e più sono sicuro di aver fatto tutto giusto, mi volevo divertire e mi sono divertito. Ora non le do più confidenza”.