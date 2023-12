GF, Garibaldi contro Beatrice: "Se voglio me la mangio proprio, me la ingoio"

Al GF il Natale si è fatto sentire in tutto e per tutto, come nella commedia Natale in Casa Cupiello. Giuseppe Garibaldi si è scagliato contro Beatrice Luzzi, pronunciando frasi da squalifica. A quanto pare, l’ammonimento a Massimiliano Varrese è servito a poco.

GF: Giuseppe Garibaldi contro Beatrice Luzzi

Appena tornata al GF, Beatrice Luzzi sembrava in armonia con tutti i concorrenti. Il clima pacifico, però, è durato un battito di ciglia. L’attrice, soltanto per aver riferito a Giuseppe Garibaldi che secondo Marco Maddaloni è lui il “burattinaio” del gioco, è finita nuovamente al centro delle polemiche. Il bidello calabrese, dopo aver preso a pugni un muro, ha deciso di non rivolgerle più la parola, parlando male di lei solo alle sue spalle.

Le frasi da squalifica di Giuseppe Garibaldi

Dopo aver rifiutato di fare la spesa con Beatrice per non stare accanto a lei, Garibaldi si è seduto in salone con il compare Massimiliano Varrese. Sfogandosi con l’attore, Giuseppe ha pronunciato frasi da squalifica. Mentre l’ex volto di Carabinieri gli consigliava di stare calmo, il bidello ha tuonato:

“Basta, basta troppo. Sta sempre a punzecchiare… Se voglio voglio me la prendo tutta, me la mangio proprio, me la ingoio“.

GF: la reazione dei fan alle frasi di Garibaldi

“Me la prendo tutta, me la mangio, me la ingoio“: queste frasi, a detta di quasi tutti i fan del GF, sono da squalifica. Non a caso, su Twitter fioccano commenti che suonano così: “Questi ratti hanno ripreso a pieno regime a rompere il ca**o a Beatrice. Questo il risultato delle tiratine d’orecchie e ultimatum per squalifiche che non avverranno mai. Complimenti“, oppure “Stesso modo di Varrese, uno più esplicito l’altro più subdolo ma violenti in egual modo. Garibaldi prima si spacca la mano dando un pugno poi dice che se vuole se la mangia. BASTA CON QUESTA VIOLENZA VERSO UNA DONNA“.