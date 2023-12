GF: Garibaldi ha un crollo e finisce in lacrime

Crollo al GF per Giuseppe Garibaldi. Il bidello calabrese è finito in lacrime e si è sfogato con Monia La Ferrera, ammettendo di sentirsi molto debole. Ha paura di essere eliminato?

Parlando con Monia La Ferrera, Giuseppe Garibaldi ha raccontato una confidenza che gli ha fatto Sara Ricci. Il bidello del GF ha avuto un vero e proprio crollo perché teme che il suo comportamento non sia stato capito fuori dalla Casa. In lacrime, ha ammesso che si sente debole.

Garibaldi, in lacrime, ha raccontato:

“Sara mi ha detto tieni duro perché sei la persona più vera qua dentro. (…) Mi dispiace perché c’è stato un periodo in cui, per uno o due mesi, è stata una lotta continua. Sapevo le mie sicurezze ma non sapevo esprimermi, a parlare l’italiano corretto ho sempre avuto difficoltà. Ho sempre parlato in dialetto. Ho paura di non mandare un messaggio positivo. Non mi piace litigare, qui ho dovuto affrontare discussioni e mi sono sentito debole. Avevo paura di non saper prendere posizione, di non mandare messaggi buoni”.