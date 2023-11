Caos tra i fan del GF. Nelle ultime ore è saltata fuori una presunta fidanzata di Giuseppe Garibaldi. La ragazza è infuriata e ha svelato che fino a poco prima di diventare concorrente lui le giurava amore.

GF: Giuseppe Garibaldi ha una fidanzata fuori?

Gli esperti di gossip Deianira Marzano e Amedeo Venza hanno ricevuto un messaggio da parte di una presunta fidanzata di Giuseppe Garibaldi. Non è stato svelato il nome della ragazza, solo le sue parole. E’ giustamente infuriata con il concorrente del GF perché è entrato in gioco dichiarandosi single.

Il messaggio della fidanzata di Giuseppe Garibaldi

La presunta fidanzata di Garibaldi si è detta arrabbiata sia per l’atteggiamento che ha avuto con Samira Lui che per la mezza relazione con Beatrice Luzzi. Deianira ha spiegato che ha tutte le ragioni per essere infuriata perché è “la ragazza con cui Giuseppe Garibaldi fino a pochi minuti di entrare al GF e spegnere il cellulare ha sentito, giurando amore!“. Sul messaggio si legge:

“Purtroppo già avevo dei dubbi su di lui quando mi aveva raccontato in passato di aver avuto una relazione con una donna dello spettacolo più grande e quindi questo mi lascia pensare che lo fa davvero perché vuole entrare in quel mondo. Non ho intenzione di avere un confronto perché ora come ora non voglio vederlo, era solo perché è giusto che la gente sappia, scusa ma sono arrabbiata!”.

Cosa le ha detto Garibaldi prima di entrare al GF?

La fidanzata ha ammesso che, prima di entrare al GF, Garibaldi l’aveva avvisata che si sarebbe dichiarato single, ma lei non pensava “che potesse creare una storia con una donna solo per hype“. Perché fino ad ora ha taciuto? Non si capisce bene il motivo. Viene da pensare, quindi, che questo messaggio sia stato scritto da una mitomane. Ovviamente, non ne abbiamo alcuna certezza.

Se vuoi iscriverti al canale Whatsapp di Notizie.it clicca qui