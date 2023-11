GF, Garibaldi in lacrime nel post puntata: "Prosegui per la tua strada"

L’ultima puntata del GF è stata particolarmente difficile per Giuseppe Garibaldi. Appena i riflettori della diretta si sono spenti, il bidello calabrese è finito in lacrime e a nulla sono valsi i consigli dei compagni d’avventura.

GF: Giuseppe Garibaldi in lacrime nel post puntata

Durante l’ultimo appuntamento del GF, Giuseppe Garibaldi è finito al centro della scena in più occasioni. In primis, il bidello calabrese è stato chiamato a commentare il riavvicinamento a Beatrice Luzzi. Mentre lui è entusiasta della cosa, l’attrice è ancora parecchio titubante. Come se non bastasse, il bidello è stato gelato da Alfonso Signorini e ha scoperto che l’aereo dedicato a B&G era per Beatrice e Grecia e non per lui. Appena i riflettori si sono spenti, Garibaldi si è abbandonato alle lacrime.

GF: perché Garibaldi è finito in lacrime?

A far crollare del tutto Giuseppe è stato il premio vinto da Beatrice: la notte in suite con Rosy Chin e Massimiliano Varrese. Dopo la diretta, Garibaldi è scoppiato a piangere. Nella zona bagno con Mirko Brunetti e Grecia Colmenares, il bidello ha spiegato di essere affranto per tutta la situazione. Parte della sua frustrazione, ovviamente, è legata anche al televoto che lo vede a rischio eliminazione con Ciro Petrone e Jill Cooper.

GF, Garibaldi piange e Grecia è iconica

Davanti ad un Garibaldi in lacrime, Mirko ha esclamato: “Prosegui per la tua strada, Beatrice se ne renderà conto. Solo così potrai darle le risposte che cerca. State bene insieme? Vivetevi“. Ad essere stata iconica sempre lei, Grecia. La Colmenares ha tuonato: “Domani può estar morto, tu no sai“.