GF, Garibaldi infuriato per la nomination di Beatrice: lo sfogo del bidello calabrese è surreale.

L’ultima puntata del GF ha visto Beatrice Luzzi mettere un punto definitivo sulla frequentazione con Giuseppe Garibaldi. L’ha perfino nominato per vederlo fuori dalla Casa. Il bidello calabrese non ha reagito nel migliore dei modi.

GF: Garibaldi infuriato per la nomination di Beatrice

Al termine dell’ultima puntata del GF, sono finiti al televoto Massimiliano, Grecia, Beatrice, Valentina e Giuseppe. Quest’ultimo ha ricevuto la nomination anche dalla Luzzi ed è apparso a dir poco infuriato. Appena i riflettori della diretta si sono spenti, Garibaldi si è rifugiato in giardino e si è lasciato andare ad uno sfogo al vetriolo.

Lo sfogo al vetriolo di Garibaldi

Parlando con Paolo, Ciro e Fiordaliso, Garibaldi ha tuonato:

“Lei è una grande giocatrice, prima ha fatto la storia e poi l’ha distrutta. Lei passa per la santa. Gli altri pensano che io l’ho costretta a venire a letto. Lei è venuta da sola. Se esco, pago tutta l’Italia per farla eliminare, ho amici e parenti ovunque, arrivo dove voglio fuori da qui. Quello sbagliato sembro io”.

GF: la motivazione della nomination di Beatrice a Garibaldi

Garibaldi è infuriato per la nomination di Beatrice, ma la Luzzi ha avuto buoni motivi per mandarlo al televoto. L’attrice non ha alcuna intenzione di proseguire la sua avventura al GF con lui e vederlo fuori dalla Casa sarebbe una gran bella soddisfazione.