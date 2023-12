GF, Garibaldi offende Beatrice durante la pubblicità: "Brutta bast***a"

Al GF 2023, Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi sono ancora l’uno contro l’altra. Questa volta, a scatenare la discussione è stato l’incontro del bidello calabrese con i suoi genitori. Il ragazzo, infuriato come non mai, non ha accettato il giudizio della coinquilina e l’ha offesa durante la pubblicità.

Nel corso dell’ultima puntata del GF, Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi hanno avuto modo di riparlare di quanto accaduto dopo l’incontro tra il bidello calabrese e i suoi genitori. L’attrice, senza troppi giri di parole, ha ammesso che il padre del coinquilino è un maschilista che non ha avuto rispetto neanche per la moglie. Queste dichiarazioni hanno fatto infuriare Garibaldi che, durante una pubblicità, ha offeso Beatrice senza mezzi termini.

Beatrice, parlando dei genitori di Garibaldi, ha dichiarato:

Giuseppe, infuriato, ha così replicato alla Luzzi:

“Lei è veramente una persona brutta e cattiva. Dire che siamo maschilisti è una cosa grave. Non voglio che mio padre sia messo in discussione in questi argomenti. Lei non si deve proprio permettere di dire certe cose assurde. Mio padre è oggettivo e se sbaglio mi dà anche uno schiaffo di educazione. Non c’è mai stato maschilismo in me o mio padre e mi ha insegnato sempre il rispetto. Lei fa passare un messaggio troppo forte e io non le permetto di continuare. Non va bene perché sta passando un messaggio molto sbagliato. Io mi devo calmare? No. Questa non te la faccio passare. E questa andremo pure fuori su questo discorso. Ne riparleremo, fuori da qui poi ne riparleremo”.