Nel corso dell’ultimo aperitivo organizzato al GF, Giuseppe Garibaldi ha voluto ringraziare Beatrice Luzzi per quanto gli ha insegnato durante questi mesi. I due non si parlano, ma il bidello calabrese sembra disposto a tutto per far rinascere i Beabaldi.

GF, Garibaldi ringrazia Beatrice: il video

Sono giorni, ormai, che Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi non si parlano. I due comunicano a monosillabi, solo quando è strettamente necessario. Eppure, nelle ultime ore, il bidello calabrese ha voluto ringraziare pubblicamente la coinquilina.

Il discorso di ringraziamento di Garibaldi

A tavola con tutti gli altri compagni del GF, Garibaldi si è alzato in piedi e ha letto una lettera di ringraziamento per Beatrice. Ha dichiarato:

“Voglio ringraziare in modo specifico Beatrice, che nonostante tutte le discussioni e i litigi è sempre stata pronta a perdonarmi, a perdonare i miei errori. Per me in questa avventura sei stata un’insegnante di vita, aiutandomi a sapermi confrontare in determinate situazioni e non solo… Volente o nolente, hai allargato in me quella personalità di uomo che mancava. Ricorda che le parole, le discussioni e i litigi vanno e vengono, ma l’importante è il bene che abbiamo dentro e che deve rimanere.

Garibaldi ringrazia Beatrice: la reazione dei fan del GF

Beatrice ha ascoltato il discorso di Garibaldi, ma non ha aperto bocca. Al posto suo si sono espressi i fan: a detta loro, Giuseppe sta facendo di tutto per recuperare terreno perché, dopo l’ultimo aereo sa che i Beabaldi lo hanno scaricato. Insomma, secondo i seguaci non è altro che una strategia per non essere eliminato dal GF.