Giuseppe Garibaldi ha scoperto che Fiordaliso ha parecchi dubbi sul suo conto. Ad aver vuotato il sacco è stata Beatrice Luzzi, che ha confidato al compagno le confidenze che l’artista le ha fatto in piena notte al GF.

GF: Garibaldi scopre cosa ha detto Fiordaliso su di lui

Fiordaliso non si fida di Giuseppe Garibaldi e ha confidato i suoi dubbi a Beatrice Luzzi. La confessione è andata in scena in piena notte e visto che il GF non prevede più la diretta notturna non abbiamo filmati. A raccontare le confidenze della cantante è stata l’attrice, che ne ha parlato con il diretto interessato.

Cosa ha detto Fiordaliso su Garibaldi?

Fiordaliso ha dichiarato

“Non è di te che non sono convinta ma di lui. Non lo so, ho un campanello d’allarme. Sai che ti dico quello che penso. La mia è una sensazione che non mi piace. Ma lui non ha fatto nulla, è una persona carinissima. Si può avere una sensazione? Mi sembra impaurito. Magari mi sbaglio, con te è molto carino”.

Beatrice ha raccontato a grandi linee il discorso di Fiordaliso a Garibaldi che, a sua volta, si è sfogato con Massimiliano Varrese.

GF: Garibaldi si sfoga con Varrese

Dopo che la Luzzi gli ha raccontato i dubbi di Fiordaliso, Garibaldi si è confidato con Massimiliano:

“Zia Fiorda la ha detto di stare con i piedi per terra. Mi ha visto un po’ strano. Di pensarci molto se deve fare un passo per determinate cose. Soprattutto perché ha paura di me. Non che io stia giocando con i sentimenti. Ma che da un giorno all’altro mi potrei pentire. Si fanno problemi loro alla fine… Io ci ho riflettuto, ma la situazione l’abbiamo messa in secondo piano. Prima abbiamo messo la mia persona, come posso essere visto…”.

Molto probabilmente, nel corso della prossima puntata del GF, Garibaldi e Fiordaliso saranno messi a confronto.