GF, Garibaldi vs Varrese: i fan chiedono la squalifica per una frase del bidello.

Nella casa del GF c’è stato uno scontro al vetriolo tra Giuseppe Garibaldi e Massimiliano Varrese. Secondo i fan, il bidello calabrese merita la squalifica perché ha pronunciato una frase riconducibile all’ndrangheta.

GF, Garibaldi vs Varrese: frase da squalifica

Dopo l’ultima puntata del GF, è scoppiata una quasi rissa tra Giuseppe Garibaldi e Massimiliano Varrese. La lite è esplosa di notte, quando le telecamere non trasmettevano la diretta. All’indomani, in Casa se n’è parlato e gli autori si sono visti costretti a mandare in scena nel daytime parte della discussione. Secondo i fan, il bidello calabrese ha pronunciato una frase che merita la squalifica.

GF: cosa si sono detti Garibaldi e Varrese?

Tutto è nato quando Varrese, rivolgendosi a Beatrice Luzzi con riferimento a Garibaldi, ha esclamato: “Preparati che ti fa anche il regalo di compleanno domani… Eh sì, magari s’inventerà qualcosa per ritornarti sotto…“. L’attrice è stata al gioco, ma Giuseppe ha colto la provocazione e ha replicato:

“Io quello che dovevo fare con lei l’ho già fatto e non per tornare sotto. Ti brucia per caso?”.

Varrese ha risposto:

“Non mi parlare, hai detto che non ti devo salutare. Non mi parlare proprio. (…) Quando diventi uomo vieni a parlarmi”.

GF: la frase da squalifica di Garibaldi

A questo punto, Garibaldi nel rispondere a Varrese che l’ha accusato di averlo chiamato “infame” ha pronunciato una frase che, a detta di molti, è da squalifica:

“Allora la parola infame non è arrivata da me. Io ho detto che sei un traggiratore… Sei uno che gira le cose come vuoi tu”.

Traggiratore, stando a quanto sostiene parte del popolo social, è un termine legato all’ndrangheta. Per questo, come accaduto con Clizia Incorvaia che parlò di Buscetta e venne cacciata, i fan chiedono la squalifica di Garibaldi.