Giuseppe Garibaldi ha intenzione di riconquistare Beatrice Luzzi. Il concorrente del GF ha capito di averla combinata grossa e vorrebbe tornare ad avere un rapporto con l’attrice. Si tratta di un interesse sincero oppure è pura strategia?

GF: Garibaldi vuole riconquistare Beatrice

Anche se è in nomination, Giuseppe Garibaldi intende riconquistare Beatrice Luzzi. Il bidello calabrese è consapevole di averla combinata grossa, ma continua a sperare di avere un posto speciale nel cuore dell’attrice. Parlando con alcuni compagni del GF, il ragazzo ha confessato di avere in mente un piano per provare ad avere un’altra possibilità con lei.

GF: il piano di Giuseppe Garibaldi

Garibaldi ha dichiarato:

“Sto bene, ma lei non mi parla. Oggi non mi ha neanche salutato. Io sto andando oltre perché sto aspettando. Sto aspettando perché sennò sembra che gli sto addosso e che lo faccio per una questione di gioco. Se dovessi uscire resto con… però la coerenza l’ho avuta più io che lei… se io dovessi rimanere secondo me lei cambierà. Non devo uscire, ho già pensato a cosa fare…”.

Giuseppe ha ammesso che sta aspettando l’esito del televoto per provare a riconquistare Beatrice.

GF: Garibaldi riconquisterà Beatrice dopo il televoto

Stando a quanto dichiarato da Garibaldi, se dovesse uscire dal GF non proverebbe a riconquistare Beatrice. A questo punto, Massimiliano Varrese ha provato a dargli un consiglio:

“Io piano piano sto cercando di entrarci in sintonia perché mi piacerebbe conoscerla al di là del casino che abbiamo creato qui dentro […] Dovete trovare un punto di incontro, sarebbe la cosa migliore per voi… secondo me lei adesso si sente anche la responsabilità del fatto che ti ha dovuto nominare per quello che è successo, mantenere un pò la coerenza. Non mi sono mai messo tra di voi, però da una parte forse si è sentita costretta a nominarti e dall’altra le dispiace che stai in nomination e rischi di uscire”.

Una cosa è certa: la Luzzi non cederà mai al corteggiamento di Garibaldi.