L’ultima eliminata dal GF è stata, in modo del tutto inaspettato, Giselda Torresan. L’influencer montanara è stata battuta al televoto da Angelica Baraldi e i fan hanno subito gridato al complotto.

GF, Giselda battuta da Angelica: il televoto è truccato?

L’ultimo televoto del GF ha visto scontrarsi Giampiero Mughini, Giuseppe Garibaldi, Alex Schwazer, Angelica Baraldi e Giselda Torresan. I fan erano convinti di veder uscire dalla Casa Angelica, ma ad aver avuto la peggio è stata l’influencer di montagna. Il fantasma del televoto truccato è tornato subito ad impossessarsi dei social.

GF: Angelica vince su Giselda con lo 0,22% in più

Mentre Angelica ha ottenuto il 14,44% dei voti, Giselda è uscita con il 14,22%. Com’è possibile? E’ questa la domanda più gettonata tra i fan del GF, visto che anche i sondaggi davano quasi per certa l’uscita della Baraldi. Non solo, basta aprire Twitter per capire che Angelica e Alex erano i concorrenti meno apprezzati dal pubblico.

La reazione dei fan all’eliminazione di Giselda dal GF

A detta dei fan più accaniti del GF, il televoto ha visto la cacciata di Giselda soltanto perché è stato chiuso pochi minuti dopo l’inizio della puntata. Una cosa anomala, che fino ad oggi non era mai avvenuta, ma che è stata necessaria per tenere Angelica in Casa e portare avanti il teatrino con Mirko Brunetti e Greta Rossetti. Ovviamente, questa è la teoria dei seguaci e non possiamo prenderla per verità assoluta.