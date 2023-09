GF, Giselda in lacrime nella notte per l'esito del televoto: la vittoria di Beatrice fa discutere.

Appena i riflettori dell’ultima puntata del Grande Fratello si sono spenti, Giselda Torresan è finita in lacrime. L’influencer amante della montagna è delusa dall’esito del televoto.

GF: Giselda in lacrime nella notte per l’esito del televoto

L’ultimo televoto del Grande Fratello vedeva in gioco Giselda Torresan, Beatrice Luzzi, Vittorio Menozzi, Arnold Cardaropoli e Grecia Colmenares Il pubblico è stato chiamato a votare per il preferito e il risultato ha premiato Beatrice, con il 34% delle preferenze. Seconda classificata Giselda con il 27% e terzo Vittorio con il 23%. Al termine della diretta, la Torresan è finita in lacrime proprio per l’esito del televoto.

Perché Giselda è finita in lacrime?

Giselda si è sfogata con l’amica Rosy Chin, spiegando che non riesce a capire come mai il pubblico abbia preferito Beatrice a lei. Gli altri concorrenti del Grande Fratello, appena si sono resi conto delle sue lacrime, hanno provato a consolarla. La chef cinese ha spiegato ai coinquilini: “Ragazzi capitela. Lei dice, ci rimane male perché dice ‘perché il pubblico vuole come preferita una come Beatrice e invece non me?“. Anita Olivieri ha spiegato così il motivo per cui il pubblico ha votato la Luzzi:

“Te lo dico io perché hanno preferito lei. Perché c’è bisogno di lei perché altrimenti non c’è gioco. Non l’hanno votata per i comportamenti che ha e perché piace, ma per le dinamiche. La tengono perché anima. Non pensare a questo, non credere che preferiscano lei a te. Gise ci siamo alzati tutti per te ed eravamo compatti”.

Il discorso di Beatrice Luzzi dopo la vittoria del televoto

Beatrice, dopo aver vinto il televoto, ha fatto un discorso lineare che, a quanto pare, Giselda non ha colto. La Luzzi, lanciando frecciatine a destra e a manca, ha dichiarato:

“Il pubblico da casa vede tutto e sa quello che succede. Forse allora non è come dite voi. Allora dovreste vergognarvi di avermi isolata, insultata e di dire continuamente che sono io la cattiva. Non sarà che avete voi una visione di me così deviata? Le persone da casa non sono folli, magari sono loro che interpretano le cose per come stanno”.