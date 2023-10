Caos tra i fan del GF per una frase che Giselda Torresan ha riservato ad Heidi Baci. Non solo, a far infuriare i telespettatori, oltre all’ironia dell’influencer di montagna, è stata la reazione di Massimiliano Varrese.

GF: Giselda ironizza sull’uscita di Heidi con Massimiliano

Giselda Torresan, che fin dai primi giorni al GF ha attirato parecchie critiche per le bugie raccontate, parla poco, ma quando lo fa alza veri e propri polveroni. Nelle ultime ore, l’influencer di montagna ha ironizzato sull’abbandono di Heidi Baci. Come se non bastasse, la battuta poco felice l’ha fatta a Massimiliano Varrese che, strano ma vero, è scoppiato a ridere.

Cosa ha detto Giselda Torresan?

Vestita di tutto punto, Giselda ha guardato Massimiliano e ha esclamato:

“Massi domani viene mia mamma e mi dice ‘vieni a casa con me’”.

La Torresan è scoppiata a ridere, coinvolgendo anche Varrese che ha replicato: “Ci sta, ci sta“. Anita Olivieri, che ha assistito all’uscita poco felice, ha tuonato: “Che scema“.

La reazione di Massimiliano fa infuriare i fan del GF

La scena che vede Giselda ironizzare sull’abbandono di Heidi e Massimiliano ridere ha fatto infuriare i fan del GF. Su Twitter fioccano commenti che suonano così: “Alla faccia dell’empatia“, oppure “La montanara che cerca di per**lare Heidi, che schifo sinceramente“, o ancora “Ma magari! Evidentemente però a sua madre va bene che passi per la scema del villaggio per qualche spicciolo in più. C’è chi punta alla dignità e chi venderebbe l’anima al diavolo per un po’ di fama.. che fama poi!“.