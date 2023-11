GF, Giselda provoca Rosy Chin: "Sembra che sei qui solo per cucinare"

Giselda Torresan, che fin dall’inizio del GF è stata sempre molto amica di Rosy Chin, si è sbilanciata e l’ha provocata. La chef cinese non ha incassato in silenzio.

GF: Giselda Torresan provoca Rosy Chin

Nelle ultime ore, al GF si è discusso parecchio in merito alla cucina. Fin dall’inizio, Rosy Chin ha dedicato anima e corpo ai fornelli, ma questa situazione di egemonia ha iniziato a stancare alcuni gieffini. Vittorio Menozzi ha provato ad imporsi, ma la chef cinese l’ha attaccato senza mezzi termini, accusandolo di volersi mettere in cucina solo per ostacolarla. Dopo lo show, Giselda Torresan e lo stesso Vittorio si sono confrontati con Rosy, provando a farla ragionare.

Il ragionamento di Giselda Torresan

“Ti vediamo sempre in cucina…“, ha esordito Giselda. Rosy Chin ha subito replicato che quello è il suo mondo ed è normale che sia così, visto che al GF sta imparando anche nuove tecniche. La Torresan ha proseguito:

“Però solo una persona che cucina. Sembra che sei qua solo per cucinare, per come la vedo io”.

La chef, infastidita, ha replicato: “E tu cosa sei qui a fare?“. L’influencer montanara ha ammesso:

“Io sono qui per imparare. Io adesso voglio andare in acqua, prima non lo facendo. Truccarmi non mi interessava e mi chiedevo a che servisse”.

GF: Giselda supera Rosy Chin che si ostina a non capire

Giselda, che con la provocazione a Rosy Chin ha dimostrato di essere più intelligente di quello che vuol far apparire, ha ammesso che il GF le sta servendo per imparare tante cose. La chef cinese, però, sembra ostinata a non voler capire: “Mi lasci cucinare? Non mi togliere ciò che mi piace“. La Torresan non ha mollato la presa e ha insistito:

“Dai anche a noi la possibilità di imparare, di aiutare. Noi ti vogliamo ovunque, di modo che anche tu ti riposi. La domenica per esempio è il tuo giorno di riposo, tu oggi hai cucinato tantissimo. Sei sempre lì, ieri sera. Anche io adoro lavare i piatti, ma tante volte dico che è giusto lo facciano gli altri. (…) Sembra che siamo in un ristorante con tutta la gente che ti dice ‘quando è pronto?’, ‘quanto manca?’. Io se uno mi dice così la prossima volta gli rispondo ‘senti, fattelo te'”.

Niente da fare, Rosy Chin non ha capito: “Non ti sto togliendo la possibilità. Dove mi volete? Fuori dalla cucina? Sto fuori dalla cucina“.