A distanza di mesi dalla sua cacciata dal GF, Giulia Salemi ha finalmente rotto il silenzio. L’influencer italo-persiana ha ammesso che le è dispiaciuto molto, anche perché si sentiva davvero a suo agio come opinionista social.

GF: Giulia Salemi rompe il silenzio sulla cacciata

Intervistata dal settimanale Chi, Giulia Salemi si è sbottonata sulla cacciata dal GF. L’influencer italo-persiana è stata fatta fuori in quella che è stata la rivoluzione di Pier Silvio Berlusconi e al suo posto è stata scelta Rebecca Staffelli. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha esordito:

“Devo dire che mi è dispiaciuto molto, e lo dico qui per la prima volta”.

Lo sfogo (giusto) di Giulia Salemi

Dopo aver ammesso di essere dispiaciuta per la cacciata dal GF, Giulia Salemi si è lasciata andare ad un piccolo sfogo. Ha dichiarato:

“Era un contesto che mi piaceva, dove mi sentivo a mio agio. Alfonso Signorini, che ringrazierò sempre, mi ha fatto crescere, dandomi sempre il giusto spazio. Era l’inizio di qualcosa di bello che quest’anno avremmo potuto far crescere ancora, ma capisco e rispetto le scelte dell’editore, che ha voluto dare un taglio netto col passato”.

I nuovi progetti di Giulia Salemi

E’ chiaro che Giulia abbia ancora l’amaro in bocca per la cacciata dal GF, ma è altrettanto limpido il motivo per cui non può sbottonarsi più di tanto. La Salemi spera di poter lavorare ancora a Mediaset. Ha concluso: