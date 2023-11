GF, Grecia in lacrime nella notte: ha visto un fantasma

Dopo l’ultima puntata del GF, Grecia Colmenares è finita in lacrime. L’attrice, confidandosi con alcuni compagni d’avventura, ha ammesso di aver visto un fantasma.

Nella notte, Grecia Colmenares è finita in lacrime. Piuttosto agitata, ha confessato ad alcuni compagni del GF di aver visto un fantasma. Non solo, pare che l’entità ultraterrena l’abbia addirittura abbracciata. Ovviamente, la reazione dei concorrenti è stata immediata.

Tutto è accaduto dopo la diretta del GF, quando Grecia è scoppiata a piangere ed è corsa a rifugiarsi in camera. Qui ha trovato Mirko Brunetti che si stava confidando con Vittorio Menozzi. I due si sono subito preoccupati per lei e la Colmenares ha vuotato il sacco:

“No ragazzi tutto bene. Sto piangendo di felicità, piango perché sono contenta. No tranquilli nulla di grave sto piangendo per la felicità. Ho sentito che qualcosa mi abbracciava da dietro. Uno spirito? Io non lo so, ma questo ho sentito”.

Subito dopo è arrivata Anita e Grecia le ha raccontato del suo incontro ravvicinato con il fantasma. La Olivieri ha ammesso:

“Io ho visto la scena. Eravamo in cucina, lei aveva il piatto in mano, si è girata di scatto e ha urlato ‘oh’. Poi è andata via! Per capire se la cosa era grave le ho detto ‘stanno mangiando il tuo panino torna’. Lei ha continuato ad andare via e ho capito che la cosa non era leggera e sono venuta qui in camera. Era uno spettro? Ti hanno abbracciata? Ecco perché, quindi era un fantasma. Ragazzi ha fatto una cosa stranissima. Io le ho detto subito ‘ma hai sentito uno spirito?’. La scena è stata strana“.