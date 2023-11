Scenata di gelosia al GF da parte di Beatrice Luzzi. L’attrice ha gelato l’amica Grecia Colmenares che ha provato a sedurre Giuseppe Garibaldi. Il video è diventato virale e i fan hanno acclamato la Regina di Cuori.

GF, Grecia prova a sedurre Garibaldi: la reazione di Beatrice

Fin dai primi giorni al GF, Grecia Colmenares e Beatrice Luzzi hanno stretto una bellissima amicizia. Nelle ultime ore, però, gli autori hanno organizzato un gioco sexy che ha leggermente incrinato il loro rapporto. Le concorrenti donne sono state chiamate ad animare un po’ la cena facendo dei balletti seducenti per gli uomini. Grecia ha commesso l’errore di avvicinarsi troppo a Giuseppe Garibaldi.

GF: Beatrice gela Grecia e si riprende Garibaldi

Il tutto è nato quando Grecia, con fare davvero poco seducente, si è avvicinata a Garibaldi. Giuseppe era seduto e la Colmenares è salita sulle sue gambe e ha iniziato a muoversi un po’. Appena Beatrice si è resa conto dalla cosa si è avvicinata all’amica e l’ha presa per un braccio. “Oh, alzati, alzati“, le ha intimato. Grecia ha obbedito velocemente e si è allontanata dal bidello calabrese.

GF, Beatrice gelosa di Garibaldi e Grecia: la reazione dei fan

La scenata di gelosia di Beatrice è diventata virale in un lampo, ma i fan non concordano sul motivo per cui la Luzzi si è infuriata. Su Twitter fioccano commenti che suonano così: “Boh, Beatrice ironia o meno, ma chi te lo ruba sto scarafaggio?“, o ancora “Bea ha cercato di tutelare Grecia da atteggiamenti un po’ too much non lo capite??!!“, o ancora “Bea gelosa di Grecia che balla seduta sulle gambe di Giuseppe… noooo Bea…“.