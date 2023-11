GF: Greta commenta il confronto tra Mirko e Perla

Greta Rossetti ha commentato il confronto tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero al GF. Strano ma vero, la ragazza non è infuriata con il fidanzato, anzi, sembra contenta.

Durante l’ultima puntata del GF, Mirko Brunetti e Perla Vatiero hanno avuto un confronto molto emozionante. Il face to face è finito con le lacrime di entrambi e parecchi fan hanno iniziato a sperare in un ritorno di fiamma. Come ha reagito Greta Rossetti a tutto ciò? L’ex tentatrice, strano ma vero, l’ha presa benissimo.

La reazione di Greta sorprende i fan

Via social, Greta ha condiviso l’attimo immediatamente successivo al confronto con Perla, quello in cui Mirko scoppia a piangere e, riferendosi a lei, esclama: “Spero non si inc….”. La Rossetti ha aggiunto: “Stai tranquillo amore, sono felice se sei felice“. Successivamente, l’ex tentatrice ha postato altre due Stories inerenti a quel momento e ha aggiunto:

“Vorrei solo abbracciarti forte e dirti che sei un uomo con la U maiuscola e stasera l’hai dimostrato a tutti. Sono fiera di te”.

GF: Greta approva il confronto tra Mirko e Perla

In conclusione, Greta ha scritto:

“Spero che ti arrivino questi messaggi anche solo con il pensiero. Ti amo e ti sosterrò sempre finché vorrai“.

La reazione della Rossetti al confronto tra Mirko e Perla è stata assurda: come mai per Angelica ha fatto il diavolo a quattro e con la Vatiero si è trasformata in agnellino? Questa storia inizia a puzzare di bruciato.