Greta Rossetti è pronta per diventare concorrente del GF. L’ex tentatrice, ancor prima di varcare la porta rossa, ha dato un due di picche a Mirko Brunetti: non ha alcuna intenzione di tornare con lui.

GF: Greta dà il due di picche a Mirko prima di entrare

Sabato 2 dicembre 2023, Greta Rossetti diventerà concorrente del GF. La ragazza inizierà la sua avventura in una Casa dove ritroverà l’ex fidanzato Mirko Brunetti e la vecchia fiamma di lui Perla Vatiero. Nonostante tutto, non ha alcuna intenzione di mettersi tra loro. Ha mollato il gieffino e quando prende una decisione non cambia mai idea.

Le dichiarazioni di Greta Rossetti prima del GF

Greta, via social, ha dichiarato:

“Scelgo il mio sorriso, scelgo la mia felicità. Sarò io la mia priorità. Nessun altro. Grazie a tutti per i bellissimi messaggi per il sostegno e per gli insulti, perdonatemi amici e non se non sono riuscita a rispondervi a tutti ma siete tantissimi, ve ne sarò per sempre grata», scrive sul suo profilo personale, dove rivela le sue intenzioni…”.

Poco dopo, la Rossetti ci ha tenuto a fare una precisazione, dando un due di picche a Mirko ancor prima di entrare al GF.

GF: Greta non si metterà tra Mirko e Perla

Greta ha concluso:

“Ci tengo a precisare che nessuno andrà a rubare il fidanzato a nessuno, perché io sono single e quando lascio non torno indietro“.

Come la prenderanno Mirko e Perla? Il GF si fa sempre più avvincente.