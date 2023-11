GF: Greta entra in Casa per frenare Mirko e Angelica

GF, Greta entra in Casa per bloccare il rapporto tra Mirko e Angelica

GF, Greta entra in Casa per bloccare il rapporto tra Mirko e Angelica

Greta Rossetti, stando a quanto dichiarato da lei stessa, è pronta per tornare nella Casa del GF. La ragazza intende mettere un freno al rapporto tra Mirko Brunetti e Angelica Baraldi.

Nel corso della prossima puntata del GF, Greta Rossetti tornerà in Casa per avere un altro confronto con Mirko Brunetti. La ragazza non ha gradito il comportamento che il fidanzato, o presunto tale, ha avuto con Angelica Baraldi. I due hanno ballato insieme e recitato una scena di Ghost, ma non sono andati oltre, anche perché lei è fidanzata. Eppure, Greta ha bisogno di “rimettere in ordine la situazione“.

L’annuncio di Greta Rossetti

“Tra me e Angelica c’è affinità caratteriale“, ha dichiarato qualche giorno fa Mirko. Brunetti ha aggiunto che è innamorato di Greta e rispetta la situazione sentimentale della Baraldi. Nonostante tutto, la Rossetti ha deciso di tornare al GF per bloccare il rapporto tra Brunetti e la coinquilina. Via Instagram, ha annunciato:

“Vado a rimettere in ordine la situazione, a domani sera”.

GF, Greta Mirko e Angelica: un triangolo inventato

Tra Greta, Mirko e Angelica c’è davvero un triangolo? No, si tratta di pura invenzione. E’ per questo che l’ingresso della Rossetti al GF appare assurdo e senza senso. Una questione di ascolti? Probabile.