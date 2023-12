GF, Greta in lacrime per Perla: "A me dispiace, ma è colpa di Mirko"

GF, Greta in lacrime per Perla: "A me dispiace, ma è colpa di Mirko"

Nelle ultime ore al GF, anche Greta Rossetti è finita in lacrime. La concorrente si è detta dispiaciuta per le varie crisi di Perla Vatiero, ma ha sottolineato che è colpa di Mirko Brunetti.

GF, Greta in lacrime per Perla: lo sfogo

Chiacchierando con Rosy Chin, Greta Rossetti si è lasciata andare alle lacrime. Entrata al GF da pochi giorni, l’ex volto di Temptation Island ha visto finire in lacrime più volte Perla Vatiero. La chef cinese ha provato a farla ragionare:

“Se sei entrata qui per parlare di te stessa, non lo stai facendo. Ci vuole tanto coraggio a entrare qui, ma l’hai fatto per te stessa. Tu non sei qui per riprenderti qualcosa”.

GF: Greta dispiaciuta per Perla

Greta, in lacrime, si è lasciata andare ad uno sfogo:

“Devo pensare a me, non devo pensare alla sofferenza di Perla, perché non è dovuta da me, ma da lui. (…) Da fuori sembro menefreghista, ma a me dispiace per Perla“.

La Rossetti è apparsa davvero affranta per quanto sta succedendo al GF tra lei, la Vatiero e Mirko Brunetti.

Greta: le lacrime di Perla sono causate da Mirko

A Greta dispiace di vedere Perla in lacrime, ma ha sottolineato che è colpa soprattutto di Mirko e non sua. A questo punto, Rosy Chin le ha consigliato di pensare di più a se stessa. La chef cinese, stringendola in un abbraccio, ha dichiarato: “Tu devi piacere a te stessa, devi ritornare a mettere te stessa al centro”.