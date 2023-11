Durante l’ultima puntata del GF, Alfonso Signorini ha dato ampio spazio al triangolo tra Greta Rossetti, Mirko Brunetti e Perla Vatiero. L’ex tentatrice di Temptation Island ha lasciato il fidanzato in diretta, poi ha accettato di diventare una nuova concorrente.

GF: Greta lascia Mirko e diventa concorrente

L’ultima puntata del GF è stata quasi interamente dedicata al triangolo composto da Greta Rossetti, Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Prima si sono confrontate le due donne che, stranamente, sono riuscite a mantenere i toni calmi. Poi è toccato ai due fidanzati, che hanno messo fine alla loro relazione. Al termine di tutto, Alfonso Signorini ha chiesto a Greta di diventare una nuova concorrente e lei ha accettato.

GF: Greta e Mirko si sono lasciati

Greta, appena si è trovata Mirko davanti, ha dichiarato:

“Credo che ormai siamo arrivati a un momento in cui per rispetto di entrambi dobbiamo mettere un punto. Io ho visto tanto e mi basta per capire che non sei l’uomo che voglio nella mia vita. Mi hai mancato troppo di rispetto e questo non lo permetto a nessuno”.

Lui ha provato a giustificare i suoi atteggiamenti, ma lei non ha ceduto:

“L’amore per Perla c’è, lo vedono tutti. Per rispetto di me stessa faccio ottocento passi indietro e per me finisce qua la relazione”.

Mirko ha accettato la sua scelta: “Un punto lo metto anche io“.

GF: la proposta di Alfonso a Greta

Al termine di tutti i confronti, Alfonso Signorini ha proposto a Greta di diventare una nuova concorrente del GF:

“Tutti si aspettano e vogliono che entri nella Casa come concorrente, poi c’è invece chi non ti vuole. Fatto sta che, tra chi ti vuole e chi no, Greta è sempre in mezzo. Per te non sarebbe un’esperienza facile da affrontare, ma la domanda te la faccio: sabato te la senti di entrare come concorrente e di vivere quotidianamente tra Mirko e Perla?”.

La Rossetti ci ha pensato un po’, poi ha accettato:

“Sono delusa da lui, sono dell’idea che da ogni esperienza impegnativa bisogna trarre qualcosa di positivo. Quindi non voglio negarmi questa esperienza per lui, quindi assolutamente sì”.

Greta, quindi, è una nuova concorrente del GF ed entrerà in casa durante la puntata di sabato 2 dicembre 2023.