Dopo che Mirko Brunetti ha scoperto che Greta Rossetti ha piazzato un like ad un commento contro di lui, sono spuntati alcuni fuorionda del GF in cui il gieffino si dice pronto a lasciarla. Come ha reagito l’ex tentatrice?

GF: Greta scopre che Mirko vuole lasciarla

Nel corso dell’ultima puntata del GF, Mirko Brunetti è stato messo al corrente dell’ultima mossa social di Greta Rossetti: ha piazzato un like ad un commento al vetriolo contro di lui. Il concorrente non ha commentato in diretta la faccenda, ma in alcuni fuorionda si è detto pronto a lasciarla.

Cosa ha detto Mirko nei fuorionda del GF?

Nei fuorionda del GF, si sente Mirko Brunetti parlare così di Greta Rossetti:

“Non so se dire addio a… (Greta, ndr) dopo in confessionale. (…) Mi mandasse a cag***, io non supplico nessuno”.

Le frasi sono state captate subito dai fan, che non hanno aspettato neanche un minuto per avvertire Greta. Come ha reagito la ragazza?

La reazione di Greta alle parole di Mirko

Greta, stando a quanto si coglie dai social, ha replicato ai fuorionda di Mirko con un semplice: “Attendo“. La Rossetti si limiterà ad aspettare la decisione ufficiale di Brunetti. Secondo i fan, questo teatrino si concluderà con l’ingresso dell’ex tentatrice al GF.