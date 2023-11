A distanza di qualche giorno dall’ingresso di Perla Vatiero al GF, Greta Rossetti ha deciso di allontanarsi da Mirko Vatiero. La ragazza ha perfino fatto sparire il tatuaggio di coppia.

GF: Greta Rossetti si allontana da Mirko Brunetti

Dopo l’ingresso di Perla Vatiero al GF, Greta Rossetti è scesa in uno strano silenzio social. Quando i fan le hanno chiesto perché non dicesse la sua per l’avvicinamento del fidanzato Mirko Brunetti alla sua ex, la tentatrice ha interrotto il mutismo. Ha spiegato che, in alcune circostanze, non serve dire di essersi lasciati per sentirsi single.

Greta fa sparire il tatuaggio di coppia

Dopo aver preso le distanze da Mirko, Greta ha condiviso una strana foto su Instagram. Nello scatto c’è lei, sola. I fan più attenti hanno subito notato che la Rossetti non ha più il tatuaggio fatto in coppia con Mirko. Sul suo braccio la scritta “I tuoi occhi la mia cura” è sparita. L’ha cancellato solo dall’immagine, oppure anche nella realtà? Qualcuno sostiene che sia stato un semplice tattoo finto, utile per l’hype dopo Temptation Island.

GF: che ne sarà di Greta e Mirko?

Che ne sarà di Mirko e Greta? La Rossetti, dopo il caos degli ultimi giorni, ha dichiarato: