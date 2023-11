Greta Rossetti ha rotto il silenzio e si è difesa dalle accuse che le ha lanciato la sorella di Perla Vatiero. La fidanzata di Mirko Brunetti è pronta a diffidare quanti usano il suo nome senza autorizzazione.

Nelle scorse ore, la sorella di Perla Vatiero si è scagliata contro Greta Rossetti e i suoi familiari. La fidanzata di Mirko Brunetti ha finalmente rotto il silenzio, rivelando che le accuse che le ha rivolto la parente della concorrente del GF sono infondate: qualcuno ha usato il suo nome senza autorizzazione. Ha esordito:

Greta ha proseguito:

“Domani partirà una diffida per i miei like falsi che sono stati pubblicati, perché quei like non sono assolutamente miei. Sono giorni che vengono messi like finti e storie con la mia immagine e il mio nome riportati sotto commenti o sotto cose. Non sono assolutamente miei perché se io devo dire qualcosa la dico in faccia. Non ho bisogno di mettere like . Come avete visto, quando ho voluto dire qualcosa sono andata dalla diretta interessata. Quindi da domani partiranno le diffide perché sono stati pubblicati con la mia immagine like finti”.

La Rossetti sostiene che i like messi contro Mirko e Perla siano tutti fake.

Greta non ha nominato la sorella di Perla, ma il riferimento è chiaro. Non a caso, ci ha tenuto a sottolineare di essersi completamente dissociata da quanto sta accadendo al GF tra la Vatiero e Mirko. Ha concluso:

“Io non ho niente contro nessuno. Tutte le cose che posterò da oggi in poi non saranno frecciatine verso nessuno. Io da oggi mi sono dissociata e mi sono tolta da questo triangolo. Ognuno pensasse alla propria vita, io penso alla mia. Così non pensate più che uso la gente per emergere. Mi sono completamente dissociata. Ho una bocca, se ho qualcosa da dire alzo il telefono o vado faccia a faccia. Sicuramente non metto like ma scrivo. Io non ho niente contro nessuno, mi dispiace se qualcuno si è sentito preso in causa. Hanno fotomontaggi dei miei like e li hanno pubblicati. Questa è una cosa gravissima, oggi addirittura è uscita la notizia che sono incinta. Mettono like a commenti che io neanche vedo! (….) Da oggi esiste solo Greta non associatemi più a nessuno”.