GF: Greta Rossetti svela un aneddoto su Morrone

Greta Rossetti è entrata al GF come ex fidanzata di Mirko Brunetti, ma nel suo passato c’è un uomo molto più famoso. Stiamo parlando dell’attore Michele Morrone ed è proprio su di lui che ha svelato un aneddoto particolare.

Qualche tempo fa, Greta Rossetti è stata fidanzata con Michele Morrone. Parlando con Rosy Chin e Letizia Petris al GF, la ragazza ha svelato qualche aneddoto sulla loro relazione. Si sono conosciuti in un parco, ma lei aveva un compagno. Per qualche giorno ha inventato bugie, poi ha mollato il fidanzato e si è buttata tra le braccia dell’attore.

Greta ha raccontato così la sua relazione con Michele:

“Ero tutta firmata e lui odia queste cose, non le sopporta. Perché ha una vita che già lo porta ad essere… Poi mi dice ‘stasera dormi da me’. E io penso ‘come faccio adesso?’. Io ogni sera facevo le videochiamate con il mio ex. Ciao ex, se mi stai ascoltando non credermi. Io sono andata a casa sua. Com’è? Bella, ma non vi immaginate chissà cosa di moderno, perché lui è un artista. Quindi è molto particolare, ma molto bella. In macchina per andare a casa è stato un po’ imbarazzante. Ma ci eravamo conosciuti un giorno prima in un parco. Insomma, nel tragitto in macchina mi chiede cosa volessi mangiare. Io dico ‘un sushi, ma non all you can eat’. Ma non per nulla, lui abita in un paesino e se in un ristorante il pesce non gira ti puoi sentire male. Sapete cosa ha fatto lui? Mi ha detto ‘tu fai la splendida? Io fino a due anni fa mangiavo latte e pane e tu fai la snob. Dopo è successa una cosa assurda. Adesso parcheggio davanti al kebabbaro, scendi e lo paghi pure tu’. Prendiamo il kebab, andiamo a casa sua, salta la corrente e noi ci mettiamo in giardino a mangiare il kebab. Tu ti immagini uno così che ti porta in un ristorante stellato e invece mangi il kebab, ma è bellissimo”.