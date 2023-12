GF, Greta vuota il sacco: "Mirko voleva un figlio da me"

Confessione inaspettata al GF da parte di Greta Rossetti. La concorrente ha svelato che Mirko Brunetti voleva un figlio da lei. Come la prenderà Perla Vatiero?

Dopo l’eliminazione di Mirko Brunetti dal GF, Greta Rossetti ha fatto una confessione che nessuno si aspettava. L’ex tentatrice di Temptation Island non è apparsa affatto dispiaciuta della sua cacciata. Anzi, si è detta sollevata. Ne ha approfittato anche per parlare con la rivale Perla Vatiero, raccontandole diversi aneddoti sull’ex fidanzato. In primis: fin dal suo ingresso, Mirko ha provato a riavvicinarsi a lei, ma la presenza di Perla lo ha bloccato. Ad altri concorrenti, invece, ha svelato che Brunetti voleva un figlio da lei.

GF: Greta si confida con Grecia e Varrese

Chiacchierando con Grecia Colmenares e Massimiliano Varrese, Greta ha vuotato il sacco su Mirko. Ha dichiarato:

“Mi diceva cose come ‘andiamo a convivere così ti dimostro che sei la donna della mia vita’ o ‘io farei un figlio con te ora’. (…) Ed è successo. Lo posso giurare su mia madre.

I due concorrenti del GF sono rimasti scioccati dalla rivelazione di Greta.

GF: Greta e Mirko hanno provato ad avere un figlio

Stando a quanto raccontato dalla Rossetti, lei e Mirko hanno anche provato ad avere un figlio insieme. Come reagirà Perla quando scoprirà questo dettaglio così importante? Forse riuscirà a mettere un punto definitivo sulla relazione con Brunetti.