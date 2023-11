Alcuni concorrenti del GF, dopo oltre due mesi di reclusione, continuano a non comprendere l’anima di Vittorio Menozzi. Nelle ultime ore, è ripartito il ‘gay radar’ e in parecchi hanno iniziato a sostenere che l’ingegnere modello sia omosessuale.

GF: i concorrenti credono che Vittorio sia gay

Anita Olivieri, che è già finita nella polemica per una battuta infelice su Vittorio Menozzi, ha voluto esporre la sua teoria a Fiordaliso. Durante un momento di pausa al GF, la concorrente ha sostenuto che l’ingegnere sia gay. Oltre a lei, anche Beatrice Luzzi e Letizia Petris hanno portato avanti una tesi simile.

GF: Anita e Fiordaliso sparlano di Vittorio

Parlando della presunta omosessualità di Vittorio, Anita ha dichiarato:

“Comunque Fiorda io ho una teoria che non posso dire. Sì ho una teoria su di lui. Che lui non è così ‘sportivo’ come sembra. Non è una cosa sbagliata, ma è la mia ipotesi. Non voglio sentirmi in colpa a pensarlo. Pensare una cosa di genere di un ragazzo mica è illegale siamo onesti“.

Fiordaliso si è detta d’accordo con lei. Pur non utilizzando mai la parola “gay”, ha sottolineato che Menozzi è uno “sportivo“.

GF: siamo sicuri che Vittorio sia gay?

Dopo aver ascoltato la teoria di Anita, Fiordaliso ha aggiunto:

“Anche io ho questo pensiero. Quando so che esco lancio la bomba. Ho una teoria e non è niente di male dai. Essere ‘sportivi’ non è nulla di sbagliato. Non c’è nulla di sbagliato nell’esserlo. Ok è la nostra teoria, magari sbagliamo. Di sicuro non ne parlerò. Però penso che non sei l’unica a pensarla così. Perché mi hai acceso questa cosa, la pensavo per i cavoli miei e adesso sei venuta tu a dirmelo”.

I concorrenti del GF, almeno quelli che credono che Menozzi sia omosessuale, danno per scontato che sia gay soltanto perché non si è avvicinato a nessuna donna della Casa. Non vi sembra una teoria azzardata?