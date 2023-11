Per festeggiare Halloween, al GF hanno organizzato una festa da paura. I concorrenti, però, hanno esagerato e gli autori si sono visti costretti ad interrompere il party. Sembra che ci sia stato addirittura un provvedimento.

GF, concorrenti su di giri: autori interrompono la festa di Halloween

Anche i concorrenti del GF hanno festeggiato Halloween. I gieffini hanno indossato travestimenti da paura e ad aver trionfato è stata Beatrice Luzzi, che ha vestito i panni della Regina di Cuori di Alice nel Paese delle Meraviglie. Durante la festa, però, qualcuno ha esagerato e gli autori si sono visti costretti ad interrompere la festa.

Perché gli autori del GF hanno interrotto la festa?

Stando ad alcune indiscrezioni, sembra che gli autori del GF abbiano interrotto la festa perché i concorrenti hanno esagerato con gli scherzi. Pare che abbiano addirittura danneggiato alcuni oggetti della Casa. Il party si sarebbe concluso prima dell’una di notte, quando lo staff di Alfonso Signorini ha chiamato tutti in confessionale.

GF: la festa di Halloween finisce nel peggiore dei modi

Entrando nello specifico, gli autori avrebbero deciso di interrompere la festa di Halloween quando i concorrenti hanno iniziato a lanciarsi i cuscini. Hanno rotto alcune lampade e perfino i posaceneri. Non solo, sui social si parla anche delle pessime condizioni in cui avrebbero ridotto la piscina. Sembra che proprio dopo il bagno tutti vestiti, lo staff abbia deciso di dire stop. In seguito, i gieffini sono stati chiamati in confessionale per i rimproveri del caso e hanno ricevuto un duro provvedimento.