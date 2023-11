Alcuni concorrenti del GF hanno proposto di fare uno sciopero della fame per sostenere la causa di Alex Schwazer. Lo scopo, ovviamente, è supportare la partecipazione dell’atleta alle prossime Olimpiadi.

GF: concorrenti verso lo sciopero della fame per Alex Schwazer

Nel corso dell’ultima puntata del GF, Alfonso Signorini ha annunciato ad Alex Schwazer che nei prossimi giorni potrebbe ricevere notizie in merito alla sentenza per la sua squalifica per doping. Lo sportivo non vede l’ora di sapere l’esito, visto che è proprio da questo che dipende la sua partecipazione alle prossime Olimpiadi. Alcuni concorrenti, per sostenere la sua causa, hanno proposto lo sciopero della fame.

GF: la proposta di Massimiliano Varrese

A proporre lo sciopero della fame ai concorrenti del GF per sostenere la candidatura di Alex alle Olimpiadi è stato Massimiliano Varrese. L’attore ha dichiarato:

“Se parte da noi, se facciamo un appello, potrebbe iniziare a fare il giro di tutta Italia e potrebbe muoversi un bordello di gente. Se parte da qui, fuori a livello mediatico esplode una bomba“.

GF: lo sciopero della fame è fattibile?

La proposta di Massimiliano Varrese è fattibile? Probabilmente no. Uno sciopero della fame all’interno del GF non dovrebbe essere consentito, visto che potrebbe causare problemi di salute. Non a caso, secondo Il Fatto Quotidiano, si tratta di “una possibilità molto probabilmente bloccata sul nascere da parte degli autori del reality“.