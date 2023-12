GF, i concorrenti ricevono dritte in confessionale: "Cosa non possiamo dire"

I concorrenti del GF ricevono delle dritte in confessionale. A rivelarlo è Paolo Masella, che ha avvertito i nuovi arrivati su quelle che sono le regole da rispettare durante la quotidianità.

Il confessionale del GF non viene usato dai concorrenti solo per gli sfoghi e i dialoghi con autori e psicologo, ma anche per una serie di “dritte” che devono assolutamente rispettare. A rivelarlo è stato Paolo Masella, parlando con la new entry Greta Rossetti.

La rivelazione di Paolo Masella

Paolo, chiacchierando con Greta e altri concorrenti del GF, ha dichiarato:

“Ti chiamano in confessionale anche prima della puntata e ti dicono alcune cose, tipo delle dritte. Ti danno delle informazioni e ti aiutano. Tipo di dicono di non chiamare Alfonso ‘Alfo’. […] Poi comunque con il tempo vi abituerete anche a tutte le altre cose della casa e vedrete da soli il resto”.

Greta è apparsa un po’ sorpresa dalle “dritte” del confessionale e ha replicato:

“Forse per una questione di rispetto. Visto che in effetti non è bello chiamarlo così in diretta. Comunque va bene. E poi capisco anche il motivo quindi ci sta tutta”.

GF: Maddaloni d’accordo con le dritte del confessionale

Ad essere d’accordo con le dritte degli autori in confessionale è stato Marco Maddaloni. Lo sportivo ha dichiarato: