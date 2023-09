GF, i concorrenti vogliono buttare la pasta fatta da Beatrice Luzzi: fan infuriati per il gesto.

Al termine dell’ultima puntata del Grande Fratello, i concorrenti del loft si sono dati il cambio con i tuguriati. I gieffini rimasti in Casa hanno pensato bene di buttare la pasta preparata da Beatrice Luzzi. Il video, neanche a dirlo, è virale.

GF: i concorrenti vogliono buttare la pasta di Beatrice

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, la fortuna ha giocato in favore dei tuguriati. Rosy Chin ha pescato il piramidale giusto e ha garantito ai suoi compagni d’avventura la permanenza nel loft di lusso. Al contrario, il gruppo di Beatrice Luzzi è finito nel tugurio. I concorrenti più fortunati, appena hanno ripreso possesso della dimora, hanno pensato bene di buttare la pasta preparata da Beatrice.

GF: concorrenti al “veleno” contro Beatrice

Rovistando in cucina per preparare la cena, Rosy Chin ha esclamato: “C’è della pasta al ragù“. I concorrenti hanno subito accerchiato la pietanza e Anita Olivieri ha tuonato:

“Se l’ha fatta Beatrice la buttiamo“.

Giselda Torresan, che sta finalmente venendo alla luce, ha aggiunto:

“Ci ha messo il veleno“.

Grande Fratello: per fortuna c’è Ciro Petrone

Fortunatamente, tra i concorrenti c’è qualcuno che ha sale in zucca. Stiamo parlando di Ciro Petrone che ha proposto ai compagni di utilizzare la pasta per fare una bella frittata. Il ragù di Beatrice sarà finito nella spazzatura? Al momento non è dato saperlo, visto che la diretta notturna del Grande Fratello è sospesa.