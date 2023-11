I fan Beabaldi hanno abbandonato Giuseppe Garibaldi: continueranno a sostenere soltanto Beatrice Luzzi. Mentre l’attrice è apparsa più felice che mai, il bidello calabrese ha reagito in modo melodrammatico.

GF: i fan Beabaldi scaricano Giuseppe Garibaldi

Nelle scorse ore, Beatrice Luzzi ha ricevuto un aereo che l’ha riempita di gioia. I fan Beabaldi, nati per sostenere lei e Giuseppe Garibaldi, hanno capito che la loro frequentazione è finita e hanno voluto farglielo sapere. La reazione del bidello calabrese, ovviamente, è stata immediata.

Cosa c’era scritto sull’aereo dei Beabaldi?

L’aereo arrivato per la Luzzi recava un messaggio chiaro:

“Bea solo con te #EXBEABALDI”.

Poco dopo, Beatrice ha ricevuto un altro aereo e anche in questo caso conteneva una frecciatina per Garibaldi. “Bea ti proteggiamo noi. Fan“. L’attrice ha replicato:

“Non mi sono mai sentita protetta, grazie. Questo mi ha veramente colpito il cuore”.

La reazione di Giuseppe Garibaldi

Giuseppe Garibaldi ha assistito ai due aerei per Beatrice e ha capito in entrambi i casi le frecciatine che gli hanno rivolto i fan. Il bidello calabrese è piombato in un silenzio tombale. In perfetto stile melodrammatico, si è seduto sul divano in salone e non ha più aperto bocca per ore. La modalità vittima è “on”.