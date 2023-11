Caos tra i fan del GF a causa di alcune esternazioni di Rosy Chin. Secondo i seguaci, la chef cinese ha usato termini che meritano una “squalifica immediata“.

GF: i fan chiedono la squalifica di Rosy Chin

Nelle ultime ore al GF, Rosy Chin si è lasciata andare ad un duro sfogo. Parlando con Letizia Petris, Anita Olivieri e Paolo Masella, la cuoca cinese si è scagliata contro i concorrenti maleducati, che non le consentono di dire ciò che pensa. Rosy parlava in modo generale e non ha fatto nomi.

Lo sfogo di Rosy Chin

Ad un certo punto della discussione, Rosy Chin ha perso la pazienza e, urlando, ha tuonato:

“Io, invece, con gente così mi permetto di dire che sono delle cafone, teste di c*** e mong***, perché io ho modo di parlare, alcuni no”.

Lo sfogo della cuoca cinese ha fatto infuriare i fan, soprattutto per l’ultimo termine utilizzato. E’ per questo che, quasi in massa, chiedono la sua squalifica.

Sui social fioccano commenti contro Rosy Chin. Si legge: “Squalifica subito per chi usa questo termine offensivo per denigrare persone che non sono state fortunate come lei“, “oppure “Prima Anita che bestemmia e tutti fingono di non accorgersene, poi, lei che usa parole che possono offendere…devono uscire entrambe“.