GF: il fidanzato di Angelica Baraldi “è un attore”?

A distanza di oltre due mesi dall’inizio del GF, il fidanzato di Angelica Baraldi è finalmente entrato in Casa per farle una sorpresa. Dopo l’incontro, però, è nato un dubbio: si tratta di “un attore”?

Durante l’ultima diretta del GF, il fidanzato di Angelica Baraldi, tale Riccardo per gli amici Ric, è entrato in Casa per farle una sorpresa. L’incontro è stato un tantino surreale, soprattutto perché tra i due non è scattato nessun bacio passionale. Il ragazzo ha fatto un bel discorso, nulla da eccepire, ma dov’è finito il grande amore con cui Angelica si è riempita la bocca per oltre due mesi. Il dubbio che sia “un attore” è nato in un lampo, sia fuori che dentro la Casa.

Angelica Baraldi e il fidanzato: cosa non torna del loro incontro

Già prima dell’incontro tra Angelica e il fidanzato, i concorrenti del GF avevano messo in dubbio la sua esistenza. Fiordaliso è perfino arrivata a paragonarlo a Mark Caltagirone. In un primo momento, quando Riccardo è entrato in Casa, nessuno ha avuto dubbi. In mancanza di slanci passionali, però, tutti hanno iniziato a guardare la coppia con occhi diversi. L’apice è stato raggiunto quando Alfonso Signorini ha raccontato che, in 6 anni di relazione, Angelica e Ric non si sono mai detti “ti amo”.

I dubbi dei fan sul fidanzato di Angelica

Davanti alla freddezza dell’incontro tra Angelica e il fidanzato, i dubbi dei telespettatori sono nati in maniera spontanea. Qualcuno sostiene che possa essere “un attore“, mentre altri pensano che sia il “fratello“. Su Twitter si legge: “Ok avere pudore, ma quel gelo, quell’imbarazzo (sei anni di storia??), lasciarsi alla porta rossa con un abbraccio che manco tra parenti che si stanno sulle balle e si vedono una volta all’anno al pranzo di Natale. DUE FIGURANTI, DUE CARTONATI“, oppure “Anche dentro hanno notato l’incontro tra i fratellini…“.